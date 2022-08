Auf dem Marktplatz : Flüchtlinge planen Fest der Begegnung in Xanten

Xanten Auf Xantens Marktplatz ist ein Fest der Begegnung geplant. Organisiert wird es von Menschen, die aus ihrer Heimat flüchten mussten und in der Stadt eine neue Heimat gefunden haben.

In der Vergangenheit gab es in Politik und Verwaltung schon Überlegungen, eine solche Veranstaltung in der Innenstadt zu organisieren, also in der Mitte Xantens. Vor der Corona-Pandemie gab es auch regelmäßig ein Sommerfest, aber das fand an der Flüchtlingsunterkunft am Küvenkamp statt, also eher am Rande der Stadt. Die Idee eines Fests der Kulturen im Zentrum wurde dagegen noch nicht realisiert, allerdings begann gerade die Corona-Pandemie, als die Idee aufkam. Das Fest der Begegnung am 1. September findet unabhängig von den damaligen Überlegungen statt. Die Initiative dafür ging von den Flüchtlingen selbst aus.