Marktplatz in Xanten Flüchtlinge laden zum Fest ein

Das Wetter ist derzeit die große Unbekannte in Deutschland. Wenn es mitspielt, könnte es am Wochenende voll werden in der Xantener Innenstadt. Am Freitagabend ist Mittsommernacht, die Geschäfte sind bis 23 Uhr geöffnet. Von Freitag bis Sonntag wird an der Klever Straße findet Altstadtmarkt mit Live-Musik statt, am Sonntag öffnen zudem die Geschäftsleute von 13 bis 18 Uhr ihre Türen. Und am Samstag, 22. Juni, steht der große Markt von 15 bis 18 Uhr ganz im Zeichen des Zusammentreffens von Menschen mit und ohne Migrationshintergrund: Mit einem Fest der Begegnung wollen sich Flüchtlinge, die sich regelmäßig jeden zweiten Freitag im Monat ab 19.15 Uhr im Haus am Stadtpark treffen, für die freundliche Aufnahme bedanken, die sie in Xanten erfahren.