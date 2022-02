Fliegerbombe in Xanten gefunden : Entschärfung am Nachmittag geplant – Pflegeheim wird evakuiert

Xanten Auf dem Fürstenberg in Xanten ist eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Der Kampfmittelräumdienst ist vor Ort. Die Entschärfung ist für den Nachmittag geplant. Die nähere Umgebung wird evakuiert.

Ab 13 Uhr wird die nähere Umgebung vorsichtshalber evakuiert. In einem Radius von 250 Meter um den Fundort herum müssen alle Wohnungen und Geschäftsräume verlassen werden. Menschen, die sich in einem Abstand von 250 bis 500 Meter zum Fundort befinden, werden aufgefordert, während der Entschärfung entweder in geschlossenen Räumen zu bleiben oder sich außerhalb des Sicherheitsabstandes von 500 Metern zu begeben. Ab 14.30 Uhr wird auch die B57 in Höhe des Fürstenbergs gesperrt.