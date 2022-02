Bewohner können zurückkehren : Fliegerbombe in Xanten erfolgreich entschärft

Fliegerbombe in Xanten erfolgreich entschärft

Xanten Auf dem Fürstenberg in Xanten hat der Kampfmittelräumdienst am Dienstag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg entschärft. Die Umgebung und ein Pflegeheim waren vorsichtshalber evakuiert worden. Ein Stück der B57 wurde gesperrt.

Unter einem Tennisplatz auf dem Fürstenberg in Xanten ist am Dienstagvormittag eine Fliegerbombe aus dem Zweiten Weltkrieg gefunden worden. Nach Angaben des Ordnungsamtes der Stadt Xanten handelt es sich um einen 250 Kilogramm schweren Blindgänger. Der Fundort liegt auf dem Gelände des Tennisclubs Xanten. Die Bombe wurde bei Sondierungsbohrungen für eine Baumaßnahme entdeckt.

Am frühen Nachmittag wurde die Umgebung evakuiert. In einem Umkreis von 250 Metern mussten alle Wohnungen und Geschäftsräume verlassen werden. Davon war auch ein Pflegeheim betroffen. Bewohner und Mitarbeiter wurden in die Landwehrturnhalle gebracht. Polizei und Feuerwehr sperrten die Zufahrtsstraßen, unter anderem die B57 zwischen Weseler Straße und Lüttinger Straße. Der Verkehr wurde umgeleitet.