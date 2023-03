Aktion des Heimat- und Bürgervereins Fleißige Müllsammler räumen Marienbaum auf

„Ein sauberes Dorf geht alle an“ – unter dieses Motto hatte der Heimat- und Bürgerverein (HBV) Marienbaum seinen diesjährigen „Dorfputztag“ gestellt. Es war der erste nach der Corona-Pause. Umso mehr freute sich Dietmar Kisters vom HBV über die gute Beteiligung. „18 Frauen und Männer und zwei Kinder haben mit angepackt, das waren mehr als wir manchmal in früheren Jahren hatten“, sagt er. Und noch etwas fiel auf: Es lag deutlich weniger Unrat und Abfall an den Straßenrändern, auf den Geh- und Radwegen und in den Büschen als üblich.