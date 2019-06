Fischmarkt in Xanten : Der Fischmarkt zieht die Massen an

Voll, voller, übervoll, Fischmarkt: Am Strand hatten es sich einige sonnenhungrige Gäste bequem gemacht. Foto: Armin Fischer (arfi)

Matjes, Aal und andere Fischspezialitäten haben am Pfingstwochenende rund 20.000 Menschen nach Vynen gelockt. Es gab auch Kräuter aus aller Welt auf der Genussmeile. Auch der Besuch auf dem Kunsthandwerkermarkt lohnte sich.

Eigentlich wollte sich das junge Ehepaar aus Bielefeld, das mit den beiden Kindern Verwandte in Xanten besuchte, am Sonntagmittag im Hafen an der Salmstraße ein Elektroboot ausleihen und mal so ein Stündchen über die Süd- und Nordsee schippern. „Die gibt es nur im Hafen in Vynen. Aber da brauchen Sie es gar nicht zu versuchen: Die Chance, da heute ein E-Boot mieten zu können, liegen bei höchstens einem Prozent“, riet man ihnen im FZX-Bootsverleih, sich den Weg zu sparen, und schob auch gleich den Grund hinterher: „Da ist Fischmarkt, dahin sind Tausende unterwegs“.

Der Mann sollte recht behalten. Ein Auto neben dem anderen parkte auf der Wiese vor und gleich nach dem Ortseingang. Tausende Besucher machten sich von dort aus zu Fuß auf den Weg zur Hafenpromenade. Dass es dennoch zu keinem größeren Rückstau kam, war den acht Mitarbeitern des Sicherheitsdienstes Imtakt zu verdanken, die als Parkeinweiser dafür sorgten, dass die Besucher relativ geordnet ihre Autos abstellen konnten.

„Die Jungs haben ihren Job hier richtig gut gemacht“, zollte Jonathan Breuer vom Freizeitzentrum Xanten (FZX) als Veranstalter des Fischmarktes den Männern großes Lob. Um die 20.000 Besucher, so seine Schätzung, haben sich an den beiden Pfingstfeiertagen auf den Weg nach Vynen gemacht, so mancher auch mit dem Rad.

Dieser nicht mehr ganz junge Motorradfahrer, der auf einer NSU Max angereist war, ließ sich erst mal einen Matjes. Ein herrlicher Genuß, fand Fritz Krebber, gerade mal 83 Jahre alt. Foto: Fischer, Armin (arfi)/Fischer, Armin (afi)

Wohl denen, die dieses Vorhaben erst zu fortgeschrittener Stunde umgesetzt haben. Um die Mittagszeit schob sich am Pfingstsonntag eine dichte Menschentraube durch die 500 Meter lange Kunsthandwerk- und Genussmeile am Ufer der Xantener Nordsee, zu der sich mehr als 60 Händler angemeldet hatten. Und zu verhungern brauchte wirklich niemand, im Gegenteil: Die Stände mit Gaumenfreuden, zu denen nicht nur Fisch gehörte, waren eindeutig in der Überzahl.

Dazwischen immer wieder Stände mit Hüten, Schürzen, Seidentüchern und Kinderkleidung oder Schmuck aus Omas gutem alten Silberbesteck, darunter Fingerringe die einst mal als Zuckerlöffel gute Dienste geleistet haben. Es gab Blechtiere mit und ohne Eisenstange für den Garten, hauchzarte Papierkreationen, Handtaschen waren im Angebot, die beim Markttreiben zugunsten des Tierschutzes verkauft wurden.

„Jede Woche drei Mal Fisch hält gesund, macht schlank und hält frisch“, wurde der Besucher beispielsweise an einem Stand begrüßt, an dem es Matjes, Aal, geräucherte Forellen und Makrelen, Seelachs, Schillerlocken gab. Die Räuchertüte war für acht Euro zu haben. Einige Meter weiter war die Welt zu Gast: Hajrije Pezi, die aus dem benachbarten Wesel, die mit ihrem Mann Sula und ihrem Sohn über den Rhein nach Vynen gekommen war.

Sie hatten unzählige Kräuter in Töpfen mitgebracht, vom afrikanischen Strauchbasilikum über den vietnamesischen Koreander, französischen Estragon, mexikanischen Oregano, japanischen Ingwer, Azteken-Süßkraut bis hin zum australischen Zitronenblatt und der „Verpiss-dich-Pflanze“, die Schädlinge im Beet von Pflanzen und Kräutern fernhält. Sie seien zum zweiten Mal hier, der Fischmarkt sei sehr schön, die Menschen freundlich.