Beliebte Veranstaltung an Pfingsten Der Fischmarkt ist dieses Mal im Naturbad an der Xantener Südsee

An Pfingsten ist wieder Fischmarkt in Xanten. Dieses Mal weicht der Veranstalter, das Freizeitzentrum Xanten (FZX), damit aber ins Naturbad Xantener Südsee aus. im Hafen Vynen stehe die erforderliche Infrastruktur für die Veranstaltung zurzeit nicht zur Verfügung, nachdem das Ausflugslokal Pier5 im vergangenen Herbst teilweise ausgebrannt ist und erst wieder aufgebaut werden muss, erklärte das FZX am Dienstag in einer Mitteilung. Darin versicherte es, dass „der Fischmarkt wieder an seinen angestammten Veranstaltungsplatz entlang der Xantener Nordsee zurückkehren soll, sobald die Bauarbeiten im Hafen Vynen abgeschlossen sind“. Damit reagierte das FZX auf Sorgen in Vynen, der Umzug des Fischmarkts an die Südsee könne dauerhaft sein. Das Freizeitzentrum betonte, dass es nur „vorübergehend“ sei.