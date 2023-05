Besucher loben gute Organisation Fischmarkt an der Xantener Nordsee zieht die Massen an

Die ersten Besucher kamen schon vorm Start um 11 Uhr am Sonntag: Tausende Menschen strömten am Pfingstwochenende zum Fischmarkt an der Xantener Nordsee nach Vynen. Am Ortseingang bildete sich am Sonntagmittag eine lange Autoschlange über mehrere Hundert Meter, weil der Andrang so groß war. Vom ganzen Niederrhein und aus dem Ruhrgebiet reisten die Besucher an.