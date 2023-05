Überblick über Aussteller und Parken An Pfingsten wird das Ufer der Xantener Nordsee zum Fischmarkt

Der Fischmarkt an der Xantener Nordsee werde „aus einem guten Mix“ aus bekannten und neuen Ausstellern bestehen, kündigte das FZX an. Im Hafen Vynen werde „eine Genuss- und Flaniermeile“ aufgebaut. Der Fischmarkt werde „eine einzigartige Atmosphäre mit Fischspezialitäten, kulinarischer Vielfalt und attraktiven Marktständen entlang der Promenade“ bieten. Eine Vielzahl an Fischspezialitäten werde angeboten, zum Beispiel Flammlachs, Backfisch, holländischer Kibbeling, gegrillte Makrele oder Lachsburger. Sie könnten an den Ständen verzehrt oder mitgenommen werden.