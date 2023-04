Mehr als 60 Aussteller angemeldet 2023 gibt es wieder einen Fischmarkt an der Xantener Nordsee

An Pfingsten wird das Ufer der Xantener Nordsee in Vynen wieder zum Fischmarkt. Die beliebte Veranstaltung wird nach langer Pause in diesem Jahr wieder stattfinden. Wie das Freizeitzentrum Xanzen (FZX) als Veranstalter mitteilte, haben sich mehr als 60 Aussteller dafür angemeldet. Am Sonntag, 28. Mai, und Montag, 29. Mai, werden sie jeweils von 11 Uhr bis 18 Uhr ihre Waren anbieten.