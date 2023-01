Besuch bei der Firma Xantum Wellness-Träume im Gewerbegebiet

Daniel und Astrid Janßen-Keysler sind am Niederrhein aufgewachsen. Sie kannten Xanten also schon, bevor sie ihren Fachmarkt im Gewerbegebiet Birten eröffneten. „Wenn man hier im Umkreis aufwächst, ist man früher schon zum APX gegangen und zum Nibelungenbad, man hat schöne Erinnerungen an Xanten“, sagt Daniel Janßen-Keysler. Deshalb verbinden er und seine Frau mit der Stadt Begriffe wie Freizeit, Spaß, Urlaub, Erholung und Wohlfühlen. Also passt ihre Firma auch ganz gut hier hin. Denn genau das versprechen sie ihren Kunden: dass sie ihnen eine Wellness-Oase für Zuhause liefern können.