Auftaktkonzert zum Studentenmusikfestival in Xanten Feurige Energie und sinnliche Interpretation

Die Pianistin ist in ihrer litauischen Heimat eine bekannte Künstlerin. Für ihre Erfolge wurde sie bereits zweimal von der litauischen Präsidentin ausgezeichnet. Die Künstlerin ist Stipendiatin des Richard Wagner Stipendiums und Preisträgerin von siebzehn nationalen und internationalen Solo- und Kammermusik-Wettbewerben. Die Pianistin stand bereits mit Musikern wie Martha Argerich, Arcadi Volodos, Elisabeth Leonskaja auf der Bühne, und hat schon mit zahlreichen Orchestern gespielt. Sie hat in Weimar und in Zagreb studiert und zurzeit absolviert sie einen Masterstudiengang in Wien. Kamilė ist auch künstlerische Leiterin der Marijampole Philharmonic in Litauen, durch die sie das professionelle Kunstfestival ,,Kultūros Savaitė‘‘ (,,Woche der Kultur‘‘) gründete.