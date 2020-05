Großbrand im Nationalpark De Meinweg : „Es war kräftezehrend“

Viersen/Xanten Tagelang brannte es im deutsch-niederländischen Grenzgebiet. Hunderte Feuerwehrleute waren im Einsatz, auch Einsatzkräfte aus Xanten. Einen Flächenbrand dieser Größenordnung habe er vorher noch nicht gesehen, berichtet Maarten Janssen, einer von ihnen.

Vom 20. bis zum 24. April hatte es in der die Heide und im Wald im deutsch-niederländischen Grenzgebiet gebrannt, unter anderem im Nationalpark De Meinweg. Zur Unterstützung der Feuerwehrleute vor Ort wurden Einsatzkräfte aus anderen Regionen alarmiert, darunter zweimal die Bereitschaft 1 des Regierungsbezirks Düsseldorf – sie wird aus Einsatzkräften und Fahrzeugen der Feuerwehren der Kreise Wesel und Kleve sowie der Stadt Duisburg gebildet. Genau für solche Fälle wie diesen Großbrand sei die Bereitschaft gedacht, sagte Janssen. „Um sich gegenseitig zu unterstützen.“ Er und seine Kollegen waren am Montag und am Donnerstag alarmiert worden. Beide Male sammelten sie sich abends in Moers und Duisburg, von dort ging es nachts zum Einsatzort. Beim ersten Mal waren sie nach 15 Stunden zurück, beim zweiten Mal nach 18 Stunden. Solche Einsätze seien nur möglich, wenn Familie und Arbeitgeber das unterstützten, sagte Janssen. Insgesamt kämpften mehr als 1600 Feuerwehrleute gegen die Flammen, bis sie gelöscht waren.