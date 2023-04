Wettbewerb in Xanten Rheinberger Feuerwehrleute sind Meister im Schlauchziehen

Der sportliche Wettbewerb gehörte zum Programm am Tag der offenen Tore, den der Löschzug Nord am Sonntag organisierte. Den Einsatzkräften ging es darum, sich und die Tätigkeit in der Freiwilligen Feuerwehr vorzustellen und die Besucher über das Ehrenamt zu informieren, im Idealfall sogar dafür zu begeistern. Auf dem Gelände des Feuerwehrhauses am Spettmannsweg zwischen Vynen und Marienbaum wurden dazu Speisen angeboten, unter anderem vom Grill. Auch Getränke wurden serviert. Die Kinder konnten sich zum Beispiel auf einer Hüpfburg austoben oder ein kleines Feuer löschen.