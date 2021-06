Die Feuerwehr stand vor zwei Herausforderungen: Der Vogel befand sich in fünf Metern Tiefe und das Becken war durch seine runde Form auch nicht zugänglich. Erste Einfangversuche – ein Kescher war an einer Leine befestigt – scheiterten. Letztlich wurde ein Feuerwehrmann mithilfe einer Drehleiter in das Becken herabgelassen – er konnte die Gans mit einem Kescher einfangen. Das Tier wurde unverletzt in die Freiheit entlassen.