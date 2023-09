Verstärkung für die Löschgruppe Wardt Xantens Feuerwehr fährt jetzt mit früherem Bundeswehr-Fahrzeug

Ein Teil der Feuerwehrleute musste die Veranstaltung zu Beginn zunächst verlassen: Sie wurden zu einem Einsatz gerufen. Nach ersten Informationen handelte es sich um einen Brand von Gartenabfällen. „Auch in solchen Momenten seid Ihr einsatzbereit, um für uns in der Not dazu zu sein“, sagte Görtz zu den Feuerwehrleuten und dankte ihnen für ihre Einsatzbereitschaft rund um die Uhr, an jedem Tag des Jahres.