Schon dritter Feldbrand im Juli : Xantener Einsatzkräfte löschen Feuer in den Rheinwiesen

Xanten Erneut hat eine Wiese in Xanten gebrannt. Dieses Mal am Rhein. Durch den Wind breiteten sich die Flammen rasch aus. Die Xantener Feuerwehr konnte den Brand trotzdem schnell unter Kontrolle bringen.

Die Freiwillige Feuerwehr Xanten ist am Mittwoch zu einem Flächenbrand in den Rheinwiesen gerufen worden. Wie sie mitteilte, waren am Vormittag etwa 150 Quadratmeter Wiese und Gestrüpp in Brand geraten. Der Wind habe eine rasche Ausbreitung des Feuers begünstigt, berichtete die Feuerwehr. Die Einheiten Lüttingen und Mitte hätten die Flammen mit zwei D-Rohren (50 Liter pro Minute) bekämpft und den Brand unter Kontrolle gebracht. Nach etwa einer Stunde sei der Einsatz beendet gewesen.