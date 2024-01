Bürgermeister dankt den Einsatzkräften „Xanten hat eine starke Feuerwehr“

Personalstärke Die Freiwillige Feuerwehr Xanten hat insgesamt 317 Mitglieder. Davon gehören 20 zur Kinderfeuerwehr (plus sieben Betreuer), 39 zur Jugendfeuerwehr (plus 13 Betreuer) und 45 zur Ehrenabteilung. 206 aktive Mitglieder hat die Xantener Feuerwehr (darunter 17 Frauen). Diese Zahl liege leicht unter der des Vorjahres, es seien „ganz marginale Schwankungen, die völlig normal sind“, erklärte Pressesprecher Philipp Schäfer. Die aktiven Mitglieder verteilen sich wie folgt auf die einzelnen Einheiten: Ende 2023 hatte der Löschzug Mitte 51 Feuerwehrleute, Birten 25, Lüttingen 45, Wardt 36 und der Löschzug Nord 49. Schäfer nannte die Kinder- und Jugendfeuerwehr einen „guten Unterbau“, aus dem sich auch in Zukunft Personal für die aktive Feuerwehr gewinnen lasse. Von den Einsatzkräften wurden zahlreiche Lehrgänge besucht, um sich weiterzubilden.