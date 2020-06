Neue Einsatzkleidung für Xantens Feuerwehr : Besserer Schutz für die, die uns schützen

Neues Erscheinungsbild: Feuerwehrleute in Einsatzkleidung mit Bürgermeister Thomas Görtz (4.v.l.) und Ordnungsamtsleiter Noah Decker (6.v.l.). Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Xantens Feuerwehr bekommt für rund 380.000 Euro neue Einsatzkleidung. Die Jacken und Hosen haben mehrere Vorteile – und eine andere Farbe: Die Einsatzkräfte wechseln von Blau zu Gold.

Die Freiwillige Feuerwehr der Stadt Xanten hat am Mittwoch ihrer neue Einsatzkleidung vorgestellt. Leiter Markus Windhuis stellte mit mehreren Kollegen die Jacken, Hosen und Stiefel vor. Dabei erklärten sie auch, warum die Einsatzkräfte nun einen Goldton tragen und nicht mehr das traditionelle Blau – wegen der Sichtbarkeit. Die Einzelheiten im Überblick.

Einsatzzahlen Xantens Freiwillige Feuerwehr ist 2019 insgesamt 178 Mal alarmiert worden. In den Vorjahren waren es zwischen 125 (2014) und 207 Einsätze (2018) gewesen.

Was genau wurde jetzt angeschafft? Erstens: 200 Jacken und Hosen für den Brandeinsatz. Zweitens: 200 Jacken und Hosen für Einsätze zur technischen Hilfeleistung (diese Einsatzkleidung ist etwas leichter). Drittens: 200 Paar Schutzstiefel. Mit der neuen Kleidung können die aktiven Einsatzkräfte ausgestattet werden. Die Kosten summieren sich auf 382.000 Euro. Da die Stadt Xanten die Jacken, Hosen und Schuhe auf einmal kauft und die Anschaffung nicht über mehrere Jahre verteilt, kann sie die Ausgaben als Investition einplanen und über mehrere Jahre abschreiben. Nächstes Jahr sollen noch neue Helme folgen.

Welche Vorteile hat die neue Kleidung? Die neuen Jacken und Hosen sind leichter als die alten, lassen sich dadurch angenehmer tragen, gerade bei längeren Einsätzen. Trotzdem bieten sie denselben oder sogar einen besseren Schutz, da es auch bei den Materialien und deren Verarbeitung eine Weiterentwicklung gegeben hat. Zur Verdeutlichung zog Brandoberinspektor Marcel Schmidt den Vergleich mit der Fahrzeugindustrie: Ein Auto, das zehn, 15 oder 20 Jahre alt sei, könne auch fahren – aber ein heutiges Modell sei sicherer. Die neuen Jacken bestehen aus drei Lagen, leiten innen die Feuchtigkeit des Körpers ab und halten Feuchtigkeit von außen so gut es geht fern. Die Kleidung hält auch Stichflammen stand. Sie haben mehrere Taschen für Funkgerät, Lampe und leichtes Werkzeug. Die Leuchtstreifen sind bereits eingearbeitet. Bei den alten Jacken waren sie aufgenäht. Dadurch waren sie steifer als die neuen Modelle, in denen sich die Frauen und Männer besser bewegen können. Bei den Stiefeln wurde daran gedacht, dass die Einsatzkräfte hin und wieder zur Motorsäge greifen müssen – wenn sie zum Beispiel Bäume entfernen müssen, die durch einen Sturm umgefallen sind. Falls die Motorsäge dabei abrutscht, sollen die Stiefel die Füße und Beine zusätzlich schützen: In ihnen wurde dafür ein spezielles Garn eingearbeitet, das die Motorsäge stoppen soll.