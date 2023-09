Anlage schlägt Alarm Feuermelder verhindert größeren Brand in einem Xantener Industriebetrieb

In Xanten ist die Feuerwehr am Sonntagabend zu einem Industriebetrieb an der Hagdornstraße gerufen worden. Wie sie danach mitteilte, hatte die Brandmeldeanlage im Gebäude Alarm geschlagen. Bei der Erkundung stellten die Feuerwehrleute Rauch und Brandgeruch in einer Produktionshalle fest. Als Ursache machten sie den Brand eines Motors an einer Industriemaschine aus. Mit einem Kleinlöschgerät wurde das Feuer zügig unter Kontrolle gebracht.