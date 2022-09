Fischerhüttenfest in Lüttingen : 200 Kilo Bratfisch und 500 Forellen verputzt

Unter dem Fallschirm konnte man beim Fischerhüttenfest an der Südsee ein wenig Schatten finden. Der ehemalige Lüttinger Grundschulleiter Johannes Munkes griff gerne zum Akkordeon und brachte die Gäste zum Mitschunkeln. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Lüttingen Erstmals seit 2019 feierte der Heimat- und Bürgerverein Lüttingen sein Fischerhüttenfest. Und zwar erfolgreich: Die Besucher strömten.

Am Sonntagvormittag, als auf der Wiese zwischen Fischerstraße und Xantener Südsee rund um die Lüttinger Fischerhütte aufgeräumt wurde, sah man nur zufriedene Gesichter. Das Fischerhüttenfest tags zuvor hätte besser gar nicht laufen können. Jede Menge Besucher, leckerer Fisch, zahlreiche Helfer, wunderschönes Wetter – was will die Lüttinger Seele denn noch mehr?

„Es war ja wegen der Corona-Pause unser erstes Fischerhüttenfest seit drei Jahren“, gibt Klaus Kaja, erster Vorsitzender des Heimat- und Bürgervereins (HBV) als Hauptveranstalter zu bedenken. „Wir haben anfangs schon überlegt: Machen wir es dieses Jahr wieder oder besser nicht?“ Die Entscheidung fiel schnell zugunsten von „machen“ aus. Tradition ist Tradition und die verpflichtet. Die Stadt Xanten erteilte die erforderlichen Genehmigungen und dann ging alles seinen Gang. Das 22. Fischerhüttenfest fand statt und wurde zu einem vollen Erfolg.

Info 12 Apostel, die inzwischen 19 sind Die 12 Apostel im Heimat- und Bürgerverein (HBV) Lüttingen gehen auf zwölf Lüttinger Fischerfamilien zurück, die sich einst die Fischgründe am Rhein aufteilten. Begehrtester Speisefisch war der Salm (Lachs), später auch der Aal. Dankbare Abnehmer dieser Delikatessen waren Hoteliers, unter anderem aus Düsseldorf und eine ehemalige Fischfabrik in Wesel. Dem christlichen Glauben folgend, bezeichnete sich die Fischerzunft als „12 Apostel“. Sie sicherte den Familienangehörigen einen für damalige Verhältnisse bescheidenen Wohlstand. 1998 gründete sich innerhalb des Heimat- und Bürgervereins eine besonders engagierte Gruppe von zwölf (inzwischen 19) Mitgliedern, die durch Arbeitseinsätze das Dorfleben bereichern. Immer am ersten Donnerstag im Monat treffen sich die Apostel.

Hinweisschilder zum Gelände können sich die Lüttinger eigentlich schenken. Der Duft frisch gebratener Fische wies den Weg. Da kann sich niemand verlaufen. 200 Kilogramm Lachsfilet, Zanderfilet, Seehecht und Seelachs waren bestellt und geliefert worden, ein Großteil davon kam auf die gasbetriebenen Gastrobräter. Hinzu kamen noch gut und gerne 500 Forellen, die die Leute vom Angelsportverein Neunauge geräuchert und zubereitet hatten. „Wir können uns wirklich nicht beklagen“, so Klaus Kaja. „Der Fisch ist super weggegangen.“ Die Frauen und Männer an den Brätern leisteten Beachtliches: Bei der Sommerhitze am Samstag kamen sie mächtig ins Schwitzen. Es gab übrigens überwiegend, aber keinesfalls nur Fisch zu essen. Auch Reibekuchen mit Apfelmus oder Lachsstreifen verkauften sich gut. Bratwürstchen vom Grill ebenfalls, auch sie waren im Angebot.

Unter einem aufgespannten Fallschirm machten es sich die Gäste bequem. 220 Sitzplätze hatten der HBV und seine Partner vorbereitet, dazu noch Stehtische, so dass bei einem ständigen Kommen und Gehen über den Tag verteilt stets so 350 bis 450 Menschen zu Gast waren. „Wir haben erst morgens um 11 Uhr angefangen, aber die ersten Besucher – ein älteres Paar aus Oberhausen – haben sich schon um halb zehn unter den Fallschirm gesetzt“, erzählt Klaus Kaja und freut sich, dass das Fischerhüttenfest so beliebt ist.

Auch am Bierstand war viel los. Dort legten sich die jungen Frauen der Damen-Fußballmannschaft des SSV Lüttingen mächtig ins Zeug und zapften wie die Weltmeisterinnen. Insgesamt waren rund 70 Helfer und Helferinnen, darunter auch die Lüttinger Landjugend, im ehrenamtlichen Einsatz.

Zum Fischerhüttenfest gehört auch ein Rahmenprogramm. So erfreuten die Sänger des Shanty-Chors Vynen die Besucher gekonnt mit ihren Seemannsliedern. Und als zu Beginn das Tambourcorps der Lüttinger St.-Pantaleon-Schützenbruderschaft aufspielte, war dies ein gern gehörtes Signal, das verkündete: Es kann losgehen, das 22. Fischerhüttenfest ist eröffnet!

(up)