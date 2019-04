Ferienfreizeit in Lüttingen : Kleine Kräuterexperten auf Entdeckungstour

Lüttingen Bei einem Ferienprogramm der Hagelkreuzschule Lüttingen lernten 77 Kinder viel Wissenswertes über Brennnessel, Löwenzahn und Co.

Auch während der unterrichtsfreien Zeit kümmert sich ein großes Betreuungsteam unter der Leitung der Sozialpädagogin Daniela Bovermann engagiert um die sechs- bis zehnjährigen Kinder, die die Hagelkreuzschule in Xanten-Lüttingen besuchen. So kamen am ersten Tag der Osterferien 77 Kinder in das Forum ihrer Schule, um an dem viertägigen Projekt „Brennnessel, Löwenzahn & Co. – Wir erkunden Wildkräuter nach Kneipp“ mitzuwirken.