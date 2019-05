Festtage in Xanten : Genussvolles Treiben nahe am Dom

Lüttinger Freundeskreis in geselliger Weinrunde: Der Marktplatz war wieder ein Treffpunkt für zahlreiche Menschen aus der Region. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Auch das 16. Weinfest lockte wieder zahlreiche Genießer auf den Marktplatz in Xanten. Zum zweiten Mal war die TIX die Ausrichterin. Die bewährte Mischung aus Wein, Musik und passender Küche kommt beim Publikum sehr gut an.

Bereits zum 16. Mal waren die acht Winzer der beliebtesten deutschen Weinanbau-Gebiete zu Gast in der Römerstadt. An ihren Ständen kredenzten sie edle Tropfen dem geneigten Publikum, das da nicht zwei Mal bitten ließ. Selbstverständlich war auch mit fester Nahrung für die notwendige Grundlage gesorgt. So konnten sich die Gäste mit geräuchertem Lachs, Flammkuchen und anderen Leckereien versorgen, um danach weiter Bachus, dem Gott des Weines, zu huldigen.

Um 19 Uhr eröffneten Bürgermeister Thomas Görtz, Sabine van der List von der Touristinformation Xanten (TIX) als Veranstalterin, Sänger, Moderator und Entertainer Michael Larsen und der Winzer Karl-Heinz Weisbrodt am Freitag das Fest in der City. Initiiert hatte das Wein- und Musikfest seinerzeit der damalige Wirtschaftsförderer der Stadt Xanten, Helmut Derksen zusammen mit Michael Larsen, der zu der Zeit in Xanten lebte, sowie der Winzer Karl-Heinz Weisbrodt.

Info Acht Winzer aus vier Regionen Herkunft Winzer kamen aus Rheinhessen, Pfalz, Nahe und Mosel-Saar-Ruwer. Besetzung Weingut Rheinterrassenhof, Weingut Werner Hochthurn, Weingut Gästehaus Roth, Weingut Karl-Heinz Weisbrodt, Weingut Lorsbach, Weingut Schmitt-Peitz, Weingut Peter Klas, Brunnenhof Weingut Strupp

Schnell etablierte sich die Veranstaltung in der Römerstadt und wurde zu einer sehr beliebten Marke in Xantens Veranstaltungskalender. Bis zu seinem Ruhestand war Derksen, der sich mit diesem Highlight sozusagen ein Denkmal gesetzt hatte, auch für die Organisation und Durchführung verantwortlich, bis die TIX dieses geschmackvolle Event im vorigen Jahr übernahm. So zeichnet Sabine van der List nun bereits zum zweiten Mal dafür verantwortlich.

Larsen und Weisbrodt sind zufrieden. So betonte der Entertainer schon bei der TIX-Premeire: „Ebenso wie Helmut Derksen ist sie eine Person der Tat, die nicht viel unnötige Worte macht.“ Gerahmt wurde das zur Tradition gewordene Event durch musikalische Darbietungen auf der Marktbühne. So sorgten am ersten Abend Sackers und Band erfolgreich für beschwingteStimmung auf dem vollbesetzten Markt.

Am Samstag unterhielten der Musikverein Vynen, die BlueBand und Jasmin Suchan mit ihrer Band die Gäste, bevor das Trio Querbeet die letzten vier Stunden auf der Der Bühne übernahm und für Hochstimmung bis Mitternacht sorgte.

Der Sonntag wurde wiederum vom Musikverein Vynen gestaltet. Ihm folgten Lars Wockenfuß und die Band Mr. Queens. Wie immer setzte Michael Larsen, der auch für andere bekannte Musiker wie die Amigos schreibt, den Schlussakkord beim feucht fröhlichen Fest, indem er seine eigenen Schlager zum Besten gab. Diese Songs, die er teilweise schon einst in der legendären ZDF-Hitparade bei dem unvergessenen Dieter Thomas Heck präsentiert hat, wie auch seine neuen Hit sind immer eine Bank für prima Laune im Schatten des Doms.