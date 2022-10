Fest auf dem Marktplatz : Xanten feiert mit Freunden seine Städtepartnerschaften

Xanten Am Samstag ist auf dem Marktplatz in Xanten ein großes Fest geplant. Damit wird der Städtepartnerschaftsverein gefeiert. Unter anderem treten eine Klompenfrau, ein Nachtwächter und römische Legionäre auf.

Mit einem offiziellen Empfang der Gäste aus den Partnerstädten Beit Sahour (Palästina), Geel (Belgien), Salisbury (Großbritannien) und Saintes (Frankreich) im Rathaus beginnt am Samstag, 22. Oktober, um 11 Uhr die Jubiläumsfeier zum 20-jährigen Bestehen des Xantener Städtepartnerschaftsvereins. Von 13 Uhr an werden die Feierlichkeiten auf dem Xantener Marktplatz fortgesetzt. Sowohl die Mitarbeiter der Tourist Information Xanten (TIX) als auch die des Archäologischen Parks Xanten (APX) halten interessante Infostände zu den vier Partnerstädten und zu Xanten selbst bereit. Eine Ausstellung, die Werke aus dem virtuellen Austausch zwischen der evangelisch-lutherischen Schule in Beit Sahour und dem Städtischen Stiftsgymnasium in Xanten darbietet, wird den Gästen ebenfalls geboten.