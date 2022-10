20 Jahre Partnerschaftsverein : Xanten feiert internationales Städtefest

Die römische Legion Legio XIX Cohors III., eine Gruppe geschichtsinteressierter Männer, führte Marschier- und Kampfübungen vor. Foto: Armin Fischer (arfi)

Xanten Zur Feier des 20-jährigen Bestehens des Städtepartnerschaftsvereins kamen Delegationen an den Niederrhein. Geel in Belgien, Saintes in Frankreich, Salisbury in England und Beit Sahour in Palästina präsentierten sich.

Xantens Bürgermeister Thomas Görtz und Valérie Petit, die Vorsitzende des Städtepartnerschaftsvereins, eröffneten die Feier zum 20-jährigen Bestehen des Xantener Vereins mit großen Flaggen von Großbritannien, Frankreich, Belgien und Palästina dekorierten Ratssaal. Nicht nur die Bürgermeisterinnen Vera Celis aus Geel in Belgien, und Evelyne Parisi aus dem französischen Saintes waren dazu an den Niederrhein gekommen, sondern auch Laith Qumsiyeh, ein Mitglied des Rates der Stadt Beit Sahour in Palästina, gehörte zu den Gästen. Renate Kauker, die für die Abteilung Großbritannien im Städtepartnerschaftsverein zuständig ist, sprach die Gratulation für Salisbury aus.

Wie alle anderen Gratulanten sprach Ibtisam Atallah, die seit vielen Jahren mit ihrer Familie in Alpen wohnt und die Städtepartnerschaft mit Beit Sahour begründetre, der Stadt Xanten ihren Dank aus. Bürgermeister Görtz sicherte allen Städte-Vertretern einen möglichst baldigen Besuch in ihren Heimatstädten als Zeichen der Freundschaft zu. „Herzlich willkommen zu einem Tag der Freundschaft“, so hatte Görtz alle Anwesenden, darunter Xantener Ratsvertreter, begrüßt. Die Gäste trugen sich später in eine Urkunde ein. Für musikalische Intermezzi sorgte die Dommusikschülerin Victoria Peters mit Kompositionen von Chopin, Beethoven und Mendelssohn Bartholdy.

Info Partnerstädte von Xanten Übersicht Xanten hat vier Partnerstädte: Beit Sahour in Palästina, Geel in Belgien, Saintes in Frankreich und Salisbury in England. Chronik Geel ist die älteste Partnerstadt Xantens – die Partnerschaft begann am 19. Mai 1990. Am 11. Mai 2002 kam Saintes dazu. Am 23. April 2006, dem St. George´s Day, wurde die Städtepartnerschaft zwischen Salisbury und Xanten offiziell unterzeichnet. Am 24. September 2011 wurde der Partnerschaftsvertrag zwischen Xanten und Beit Sahour unterzeichnet.

Auf dem Marktplatz hatte der Städtepartnerschaftsverein ein breit gefächertes Programm für den Nachmittag vorbereitet. Mit einer Videoshow, einem Stand, auf dem christliche Objekte wie Kreuze und Rosenkränze bereitlagen, und einer Fotowand war Beit Sahour vertreten. Marleen Emma Schnurbusch, Benjamin Giesenschlag und Maximilian Kuhn präsentierten in Vertretung für einige Mitschüler die Werke, die sie mit ihren Kunstlehrerinnen Jeanette Osthus und Alice Berking im Unterricht am Gymnasium angefertigt hatten. Das Thema „Klettern zu Frieden und Freiheit – Ein Blickfang“ war im virtuellen Austausch mit der evangelisch-lutherischen Schule in Beit Sahour erarbeitet worden.

An den Ständen von Geel, Saintes und Salisbury lagen Infotexte, Bücher und Utensilien aller Art aus. Landestypische Köstlichkeiten wie belgische Pralinen und englische „short breads“ (Plätzchen) wurden von den Hunderten von Gästen gern angenommen.

Pauline Becker vertrat die Touristikinformation Xanten, als Klompenfrau war Annemarie Ricken in der Kleidung Xantener Bürgerinnen um 1850 unterwegs, als Nachtwächter informierte Winfried Cleve über seinen Berufsstand. Für die Stadtbücherei hatten die Büchereiangestellte Sabine Döhring und die Lesepatin Lioba einen Kreis aus Kinderstühlen und dem in der Bücherei zum Vorlesen von Geschichten beliebten Ohrensessel bereitgestellt.

Groß war das Interesse an den Aufführungen der römischen Legion Legio XIX Cohors III. Zehn Legionäre, die einer Amateurgruppe angehören, führten den Gästen gemeinsam mit ihrem Centurio Marschier- und Kampfübungen vor, wobei Schilde, Speere und Schwerter zum Einsatz kamen. Die römische Vergangenheit wurde den Gästen auch durch einen Stand mit römischen Spiele angeboten. „Die Spiele Ludus Sprictorium und Latrum culorum sind Vorgänger unserer Brettspiele Backgammon und Mühle“, erklärte Dirk Bracht vom Spielhause im APX. Im Weinzelt der Pfadfinder fand die Feier mit einem Konzert der Band der Dommusikschule einen tollen Ausklang.

