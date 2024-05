Europatag mit Mitmachkonzert Xanten besingt die Freiheit und den Frieden

Zusätzlich zum Mitmachkonzert sind weitere Aktionen geplant. In einer Fotobox kann jeder eine Erinnerung an diesen Tag bekommen. An einem Europastand gibt es bei Kaffee und Kuchen Informationen über Europa. Die Eisdiele Santin stiftet ein Eis in den Europa-Farben Blau und Gelb. Kinder bekommen es kostenlos, Eltern für 1,50 Euro – sie können auch mehr geben, als Spende, denn der Erlös aus dem Eis wird an die Ingrid-Kühne-Stiftung gehen. Xantens Europatag wird auch vom Siegfriedmuseum und vom Stiftsmuseum unterstützt. Sie bieten um 12 Uhr Sonderführungen an. Im Stiftsmuseum gibt es außerdem um 15 Uhr noch eine Sonderführung.