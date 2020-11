Reaktion auf die Corona-Pandemie : Feier mit Xantens Partnerstadt Geel wird verschoben

Xanten Xanten und Geel sind schon seit 30 Jahren Partnerstädte. Das soll gefeiert werden. Aber wegen der Corona-Pandemie müssen sich beide Seiten noch gedulden. Auch andere Vorhaben werden verschoben.

Von der Stadt Geel liege bereits eine Einladung zur Gheelmania vor, einem Musical zur Geschichte des belgischen Ortes, erklärte Petit. „Ein Gegenbesuch in Xanten ist in Vorbereitung.“ Die Reise nach Salisbury (Großbritannien) sei verschoben worden und solle 2021 nachgeholt werden, genauso wie der Besuch in Saintes (Frankreich). Außerdem werde ein Schüler aus Beit Sahour (Palästina) das Stiftsgymnasium besuchen. 2021 besteht die Freundschaft mit der Stadt seit zehn Jahren.