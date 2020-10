Debatte im Rat : FDP wirbt für Gründerzentrum in Xanten

Xanten Nachdem sich Xantens Verwaltung dagegen ausgesprochen hat, bekräftigt die FDP ihren Vorschlag eines Gründerzentrums in der Stadt. Mit dem Vorschlag der Verwaltung werde nicht dasselbe erreicht, erklären die Liberalen.

Vor der Abstimmung im Stadtrat wirbt die FDP für ihren Vorschlag, in Xanten ein Gründerzentrum aufzubauen. „Wir brauchen Firmen in Xanten“, sagte der stellvertretende FDP-Vorsitzende Dieter Kluth. Ein Gründerzentrum sei eine Möglichkeit, um sie hierher zu holen. Große Unternehmen würden sich nicht in Xanten ansiedeln. Dafür fehle die Infrastruktur. Aber die Stadt könne die Bedingungen dafür schaffen, dass sich Existenzgründer in der Stadt niederließen und ihre Firma hier aufbauten.