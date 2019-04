Knochenmarkspende : FBI wirbt Samstag für die Aktion „Life Lolli“

Xanten Auf dem Markt werden Lutscher verteilt, deren Stiel ein Wattestäbchen ist – als Träger für eine DNA-Probe.

Ein Lolli, der Leben retten kann? Gibt’s nicht. Doch, gibt es. Zum Beispiel am kommenden Samstag, 20. April, bei der Freien Bürgerinitiative Xanten (FBI) am Markt. Traditionell steht das FBI-Team am Ostersamstag auf dem Marktplatz. Um mit den Menschen ins Gespräch zu kommen und zu hören, was sie bewegt und beschäftigt. Aber immer gibt es auch eine besondere Aktion zu Ostern. In diesem Jahr wirbt die FBI für die Aktion „Life Lolli“.