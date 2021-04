Debatte um Finanzen der Stadt : Xantens FBI lehnt geplante Steuererhöhung ab

Xanten Die Freie Bürgerinitiative (FBI) Xanten ist gegen eine Mehrbelastung der Bürger in diesem Jahr und fordert ein langfristiges Konzept für den Schuldenabbau. Dafür sollen Politik und Verwaltung zunächst klären, welche Ausgaben die Stadt sich leisten will – und welche Einnahmen sie dafür braucht.

Angesichts der finanziellen Lage der Stadt dringt die Freie Bürgerinitiative (FBI) auf einen baldigen kompletten Abbau von Xantens Schulden. Die Politik müsse dafür gemeinsam einen Fahrplan festlegen, wie dieses Ziel in 25 oder 30 Jahren erreicht werden könne, forderten der Fraktionsvorsitzende Peter Hilbig und seine Stellvertreterin Valérie Petit in einem Gespräch mit unserer Redaktion. „Es ist nicht mehr fünf Minuten vor zwölf, es ist zwölf Uhr“, sagte Hilbig. Der Stadtrat dürfe mit dem Schuldenabbau nicht länger warten, und er müsse ihn auch in einem absehbaren Zeitraum erreichen wollen. „Wir können uns keine 50 Jahre dafür gönnen, wir haben dafür maximal eine Generation Zeit“, sagte Petit.