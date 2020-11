Sonnenschutz für Kinder und Eltern : FBI fordert Sonnensegel für weitere Spielplätze in Xanten

Über der Kleinkinderspielfläche am Ostwall wird im Frühjahr ein Sonnensegel aufgespannt, kündigte der Dienstleistungsbetrieb Xanten an. Foto: Dienstleistungsbetrieb Xanten (DBX)

Xanten Auf dem Spielplatz am Ostwall im Xantener Kurpark wird im Frühjahr ein Sonnensegel errichtet, um den Kindern und Eltern dort mehr Schatten zu spenden. Die Freie Bürger-Initiative (FBI) sieht den Bedarf dafür auch auf anderen Spielplätzen.

Das wird von der FBI begrüßt. In diesem Zusammenhang erinnert sie an ihren Antrag vom Sommer 2019, als sie einen Sonnenschutz für den Spielplatz an der Carl-Verfürth-Straße in Birten beantragt hatte. Auch die CDU hatte sich dafür ausgesprochen. Die Verwaltung sagte damals zu, dass dort ein Sonnensegel errichtet wird. Gerade im Sommer liege die Spielfläche bis in die Abendstunden hinein in der prallen Sonne, erklärte die Stadt. Im Gegensatz zu anderen Spielplätzen gebe es dort keine natürlichen Schattenspender wie Bäume. Der Wunsch nach einem Schutz vor der Sonne sei deshalb nachvollziehbar. Später wurde der Schattenspender errichtet.