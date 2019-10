Möglicher CDU-Bürgermeisterkandidat : Xantener FBI attackiert Daniel Ingendahl

Xanten Der mögliche CDU-Bürgermeisterkandidat soll sich für ein Mandat rechtfertigen.

In der Frage, wen die Xantener CDU als ihren Bürgermeisterkandidaten aufstellt, gibt es Kritik an Daniel Ingendahl. Die FBI wirft dem Anwalt vor, dass er in der juristischen Auseinandersetzung um mutmaßliche Schmiergeldzahlungen an den städtischen Dienstleistungsbetrieb (DBX) einen Unternehmer vertritt, von dem die Stadt Schadenersatz fordert. Wenn ein Bürgermeister verpflichtet sei, alles zum Wohl einer Kommune zu tun, müsse das auch für denjenigen gelten, der sich für dieses Amt bewerben wolle, fordert Peter Hilbig, Fraktionsvorsitzender der Freien Bürger Initiative (FBI), in einer Pressemitteilung. Ingendahl dürfe den Unternehmer deshalb nicht vertreten.