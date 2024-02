Spendensammlung für Krankenhaus Fastenessen in Xanten zugunsten der Kinderhilfe Bethlehem

Der Initiativkreis Sonntagscafé der Pfarrgemeinde St. Viktor Xanten organisiert am Sonntag, 17. März, ein Fastenessen im Haus Michael. Damit will er Geld für das Caritas-Baby-Hospital in Bethlehem sammeln. Wer am Fastenessen teilnimmt, wird deshalb um eine freiwillige Spende zugunsten der Kinderhilfe Bethlehem gebeten „und trägt somit dazu bei, Kindern in Not zu helfen“.