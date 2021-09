FZX Sommer Open Air : Fast so, als hätte Udo Jürgens gesungen

SahneMixx auf der Bühne in Xanten. „Das Beste von Udo Jürgens“ heißt das Priogramm der Coverband um Sänger Hubby Scherhag. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten Die Gruppe „SahneMixx“ um den charismatischen Sänger Hubby Scherhag brachte die bekanntesten Schlager des verstorbenen Sängers auf die FZX-Bühne. Das Publikum war begeistert.

Von Hildegard van Hüüt

Mit der Tribute-Band SahneMixx gastierte am Freitagabend eine deutschlandweit bekannte Coverband im Rahmen des FZX Open-Air Sommers 2021 im Strandbad des Freizeitzentrums Xanten (FZX). Bereits seit 2003 bringt die Band aus Koblenz mit Frontsänger Hubby Scherhag und sechs weiteren Musikern die größten Erfolge des unvergessenen Sängers Udo Jürgens auf die Bühnen großer Städte.

Nach Xanten hatte FZX-Chef Meyer sie auf Empfehlung eines befreundeten Berufskollegen geholt. „Die Musik der Band hat mich vom ersten Moment an überzeugt, und ich habe mich gefreut, dass ich sie verpflichten konnte“, so Meyer, selbst Udo-Jürgens-Fan. Als Backgroundsängerin stand Linda Mikulec mit auf der Bühne. In einem schicken schwarzen Abendkleid betrat sie nach den ganz in Weiß gekleideten Instrumentalisten die Bühne, Frontsänger Scherhag setzte sich mit dem für Udo Jürgens typischen schwarzen Anzug, den er später gegen den obligatorischen weißen Bademantel austauschte, mitsamt einem vornehmen roten Einstecktuch beinahe majestätisch in Szene. „Wir haben eine Auswahl von ca. 20 Titeln aus dem musikalischen Gesamtwerk, das mehr als 1000 Lieder umfasst, für Sie zusammengestellt“, eröffnete Scherhag als exzellenter Moderator das Konzert, und dann begeisterte er mit einer Stimme, die der von Jürgens unglaublich nahekam, beinahe drei Stunden lang Hunderte Besucher.

Info Still Collins treten am Freitag in Xanten auf Das Konzert Von der Sparkasse am Niederrhein und mit freundlicher Unterstützung von „Die zwei Brüder aus Xanten Pascal und Benny Lurvink“ präsentiert, entfaltete das Konzert von SahneMixx den Zauber der Musik von Udo Jürgens; unter freiem Himmel und mit raffiniert arrangierter Beleuchtung kamen die Musiktitel in der Dämmerung und in der hereinbrechenden Nacht besonders gut zur Geltung. Es geht weiter Am Freitag, 10. September, 19.30 Uhr, sind Still Collins zu Gast.

Die unvergesslichen Evergreens wir „Merci chérie“, „17 Jahr, blondes Haar“ und „Aber bitte mit Sahne“ ließen vor allem die weiblichen Besucher nicht nur textsicher mitsingen, nein, nicht wenige klatschten und tanzten begeistert mit. Ein Freundinnenkries war aus Emmerich gekommen, mehrere befreundete Ehepaare waren aus Birten gekommen. „Unsere Freundin Birgit Meisters, die ganz begeistert von dem tollen Ambiente hier im FZX berichtet hat, hat uns mit hierher genommen“, berichteten sowohl Ilona Derksen als auch Claudia, Esther und Kitty Wittenhorst. „Das gesamte Erscheinungsbild des Sängers, seine Gestik, seine Mimik und die Authentizität seiner Stimme holen das musikalische Lebenswerk von Udo Jürgens in grandioser Weise auf die Bühne zurück“, so die fünf Damen.

„Sahne, die nicht dick, sondern Spaß macht!“, so umschrieben die Birtenerinnen Marion van Eyckels und Yvonne Holland die musikalische Darbietung von SahneMixx und trafen damit voll den Geschmack ihres Freundeskreises. „In den Songs geht es, um das, was im Leben wirklich wichtig ist, um die Liebe, um gelungene und gescheiterte Beziehungen, um Gefühle von beziehungsweise gegenüber Fremdarbeitern, gegenüber den Menschen schlechthin“, so die Besucherinnen.