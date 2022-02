Polizei sucht Zeugen : Falscher Handwerker soll Xantener bestohlen haben

Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise von Zeugen (Symbolbild). Foto: dpa/Fabian Strauch

Xanten Ein unbekannter Mann hat sich am Mittwoch in Xanten als Handwerker ausgegeben, um in ein Wohnhaus zu gelangen und Bargeld sowie Schmuck zu stehlen. Die Polizei hat eine Täterbeschreibung veröffentlicht und bittet Zeugen um sachdienliche Hinweise.

Wie die Polizei mitteilte, hatte der Täter am Mittwoch gegen 14 Uhr an der Tür eines Reihenhauses an der Scharnstraße geklingelt. Gegenüber dem 83-jährigen Hausbewohner habe er angegeben, dass in der Nachbarschaft bei Bauarbeiten Wasserleitungen beschädigt worden seien und er nun überprüfen müsse, ob das Haus nach wie vor mit Wasser versorgt sei. Deshalb habe er darum gebeten, im Haus die Wasserhähne aufzudrehen. Dieser Bitte des vermeintlichen Handwerkers sei der Hausbewohner nachgekommen. Kurze Zeit später habe er aber Verdacht geschöpft. Als er zur Haustür zurückkehrte, sei der Handwerker nicht mehr da gewesen. Im Haus fehlten Geld und diverse Schmuckstücke. Der angebliche Handwerker wird wie folgt beschrieben: Der Mann sei zwischen 1,70 und 1,80 Meter groß, 25 bis 30 Jahre alt und korpulent, habe ein rundes Gesicht und dunkle Haare. Er habe akzentfrei Deutsch gesprochen und eine weiße Handwerkerhose getragen. Sachdienliche Hinweise nimmt an die Polizei in Xanten entgegen, Tel. 02801 71420. Die Polizei nimmt diesen Fall zum Anlass für einige Hinweise: Sie bittet darum, keine fremden Personen ins Haus zu lassen. Mit Handwerkern solle man grundsätzlich Termine vereinbaren und sich einen Ausweis zeigen lassen, empfehlen die Ermittler. „Im Zweifelsfall sollte man immer eine zweite, vertraute Person dazu holen.“

