Betrugsmasche per Telefon : Falsche Polizisten bestehlen 77-jährige Xantenerin

Betrugsmasche per Telefon

Xanten Eine 77-jährige Xantenerin ist auf die Betrugsmasche „falsche Polizisten“ hereingefallen. Nach einem Anruf von angeblichen Beamten legte sie einen höheren Geldbetrag zur „Sicherstellung“ vor die Haustür.

Eine 77-jährige Xantenerin ist auf die Betrugsmasche „falsche Polizisten“ hereingefallen. Nach Polizeiangaben soll ein angeblicher Beamter abends gegen 22.30 Uhr bei der älteren Dame angerufen haben. Demnach erzählte der Mann der 77-Jährigen, dass es in dem Wohnviertel zu mehreren Einbrüchen gekommen sei und die Polizei einen Täter auf frischer Tat erwischt habe. Der Einbrecher habe einen Zettel mit dem Namen und der Anschrift der Xantenerin dabei gehabt haben. Ein vorgetäuschtes Gespräch über die Notrufnummer 110 sollte die Frau bestärken, dass es sich bei dem Anrufer um einen Polizisten handelte, erklärten die echten Ermittler. Die Frau sei daraufhin zu verschiedenen Banken gegangen und habe einen höheren Geldbetrag abgeholt. Das Geld habe sie in einer Plastiktüte vor ihre Haustür abgelegt – angeblich sollte ein Polizeibeamter es abholen und sicherstellen. Als die 77-Jährige nach einiger Zeit vor die Tür gegangen sei, sei das Geld verschwunden gewesen.

Die Polizei rät deshalb: Wenn Sie vom jemandem – häufig von einem angeblichen Enkel – telefonisch um Geld gebeten werden, legen Sie einfach auf. Vergewissern Sie sich, ob der Anrufer wirklich ein Verwandter ist. Rufen Sie ihn zurück. Übergeben Sie niemals Geld an Ihnen unbekannte Personen. Die Polizei nimmt niemals Geld oder Schmuck in Verwahrung. Informieren Sie sofort die Polizei, wenn Ihnen ein Anruf verdächtig vorkommt. Sollten Sie angeblich von der Polizei angerufen werden, legen Sie nach dem Gespräch auf und rufen Sie selbstständig die Notrufnummer 110 an. Für weitere Tipps stehen die Mitarbeiter des Kommissariats Kriminalprävention und Opferschutz unter Tel. 0281 1074420 zur Verfügung.