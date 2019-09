Mensa des Stiftsgymnasiums in Xanten : Faires Frühstück zum Probieren

Mensa des Stiftsgymnasiums in Xanten

Xanten Eine-Welt-Gruppe und die Kolpingsfamilie laden für Samstag in die Mensa ein.

Die Eine-Welt-Gruppe und die Kolpingsfamilie laden am Samstag, 21. September, zu einem fairen Frühstück ein. In der Mensa des Stiftsgymnasiums gibt es Brötchen, Käse, Wurst, Kaffee, Tee, Milch und noch mehr. Die Produkte stammen von Bäckern, Metzgern oder anderen Herstellern aus der Region oder aus fairem Handel. Das Frühstück beginnt um 9 Uhr und endet gegen 11 Uhr.

Die Veranstalter hoffen auf viele Teilnehmer: „Seid alle herzlich willkommen und bringt Freunde, Verwandte und die Nachbarn mit!“ Es ist das zehnte Mal, dass die Eine-Welt-Gruppe und die Kolpingsfamilie diese Veranstaltung zusammen organisieren. Es gibt zwei Neuerungen: Die Chorgemeinschaft Lüttingen wird einige Lieder singen, und die Organisatoren gehen mit dem Frühstück wieder von der Marienschule in die Mensa des Gymnasiums, wo sie früher schon waren. Durch den Ortswechsel hoffen sie, noch einmal andere Menschen anzusprechen.

Mit dem Frühstück wollen sie zeigen, „wie man fair und nachhaltig frühstücken kann“, erklärte Anette Artz vom Weltladen. „Dabei geht es auch um die Bewahrung der Schöpfung, was uns als Kolpingsfamilie natürlich sehr am Herzen liegt“, sagte Michael Lammers. Viele alltägliche Produkte gebe es auch von regionalen Herstellern oder aus fairem Handel. Manche seien zwar teurer als die Waren im Discounter. „Die Produkte haben ihren Preis, den sollten sie aber auch haben“, sagte Artz. Viele Lebensmittel seien zu billig, die Hersteller könnten von den Einnahmen kaum leben. Und wer skeptisch sei, dass die fair gehandelten Produkte genauso gut schmeckten wie die Waren, die er seit Jahren nutzt, könne probieren. „Wir erleben es oft, dass Menschen zu uns in den Laden kommen und erstaunt sind, dass sie viele Sachen auch bei uns bekommen können“, sagt Artz vom Eine-Welt-Laden.