Unfall in Xanten Fahrzeug gerät in Gegenverkehr – zwei Menschen verletzt

Bei einem Verkehrsunfall in Xanten sind am Freitag zwei Menschen verletzt worden. Wie die Polizei mitteilte, war ein Mann (51) aus Kevelaer gegen 13.15 Uhr auf der Mörmterer Straße (B57) in Fahrtrichtung Xanten unterwegs gewesen. Aus bislang unbekannter Ursache sei er nach links von der Fahrspur abgekommen und mit dem entgegenkommenden Auto einer 57-jährigen Frau aus Alpen kollidiert, berichteten die Ermittler. Nach dem jetzigen Kenntnisstand hätten beide Verkehrsteilnehmer leichte Verletzungen erlitten. Rettungswagen hätten sie zur weiteren Untersuchung in umliegende Krankenhäuser gebracht. Die Fahrzeuge seien nicht mehr fahrbereit gewesen und hätten abgeschleppt werden müssen. Während der Unfallaufnahme sei die Mörmterer Straße zwischen den Straßen Bongersweg und Am Bruckend in beide Fahrtrichtungen gesperrt gewesen. Polizisten hätten den Verkehr umgeleitet.