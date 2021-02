Kostenpflichtiger Inhalt: Fahrradspezialist Rolltech in Xanten : Inklusion in Fahrt gebracht

Fahrradspezialist Wolfgang Reineke hält eine große Bandbreite an Zwei- und Dreiradvarianten vor. Dieses Parallel-Tandem ist mit Elektroantrieb ausgestattet. Foto: Ostermann, Olaf (oo)

Xanten-Birten Fahrradspezialist Wolfgang Reineke bietet in seinem Fachhandel Rolltech in Xanten-Birten Spezialanfertigungen für Menschen mit Behinderung an. Sein Motto ist: Ein Fahrrad muss zum Fahrer passen und nicht umgekehrt.