Unfall in Xanten : Frau stirbt zwei Tage nach Sturz mit dem Fahrrad

Xanten Am Samstag war eine Frau mit ihrem Fahrrad in Xanten-Wardt gestürzt, dabei hatte sie sich schwere Verletzungen zugezogen. An den Folgen ist sie nun gestorben.

Eine Frau aus Xanten ist an den Folgen eines Unfalls gestorben. Das teilte am Dienstag die Polizei mit. Demnach war die 84-Jährige am Samstag mit ihrem Fahrrad unterwegs gewesen und hatte gegen 11.45 Uhr den Bankscher Weg in Höhe der Straße Am Bruckend überquert. Dabei sei die Frau gestürzt und habe schwere Kopfverletzungen erlitten, berichtete die Polizei weiter. Ein Rettungshubschrauber habe sie in eine Unfallklinik gebracht. Dort sei sie am Montag in Folge ihrer Verletzungen gestorben.