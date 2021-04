Fahrgastschiff auf Xantener Südsee : Seestern-Betreiber ziehen die Corona-Notbremse

Xanten In diesem Jahr wird das Fahrgastschiff Seestern nicht auf der Xantener Südsee fahren. Die Betreiber kündigten an, dass sie „die Corona-Notbremse ziehen“. 2022 wollen sie aber wieder Fahrten anbieten.

Wegen der „nicht vorhandenen Planungssicherheit“ für die nächsten Monate hätten sie „schweren Herzens“ beschlossen, die Saison 2021 komplett ausfallen zu lassen, schrieben Stephanie und Nikolai Nachtigall am Montag auf der Facebookseite des Fahrgastschiffs Seestern. Das bedeute aber nicht, dass sie aufgeben würden. „Unsere Seestern geht vorerst in einen Corona-Tiefschlaf und wir werden sie hoffentlich zur Saison 2022 wieder wecken dürfen.“ Die Entscheidung sei ihnen sehr schwer gefallen, aber sie müssten an ihre Mitarbeiter und ihre Familie denken. „Durch diese Maßnahme hoffen wir, nächstes Jahr wieder richtig durchstarten zu können.“ Wer sie unterstützen wolle, könne weiter auf der Internetseite des Fahrgastschiffes einen Gutschein für eine Rundfahrt erwerben. „Wir würden uns freuen Sie, im nächsten Jahr wieder bei uns an Bord begrüßen zu dürfen!“