Fahrgastschiff Seestern in Xanten Willkommen an Bord

Um 11.20 Uhr legte die Seestern ab – es ging in gemütlichem Tempo in Richtung Hafen Wardt und anschließend in die Wardter Förde, dem Verbindungskanal zwischen Nord- und Südsee. Eine Verzögerung von wenigen Minuten entstand an der Hebebrücke, die das Inseldorf Wardt mit dem „Festland“ verbindet. Aber nach wenigen Minuten bewegte sich das nach niederländischem Vorbild errichtete Bauwerk und gab den Weg in den Südsee frei. „Das sind so die kleinen Tücken zu Anfang der Saison, wenn die Brücke zum ersten Mal bewegt wird“, erklärte Nikolai Nachtigall.