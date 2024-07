Spiele, Sportartikel, Funkgeräte Fachstelle in Xanten verleiht Material für die Kinder- und Jugendarbeit

Die Aufgabe, vor der Maxi Decker steht, gleicht einem großen Puzzle. „Wenn wir die Eimer links auf die Rückbank legen, dann passen rechts vielleicht noch die Bälle neben die Button-Maschine“, überlegt die Mitarbeiterin der Fachstelle Kinder, Jugendliche und junge Erwachsene in Xanten laut. Irgendwie muss alles, was sie gerade aus dem Obergeschoss des Hauses am Kapitel heruntergetragen hat, in dem Auto der Frau verstaut werden, die für eine Jugendgruppe am Niederrhein unterwegs ist. „Passt!“, sagt Maxi Decker schließlich, atmet einmal durch und verabschiedet die Fahrerin lächelnd.