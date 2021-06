Polizei ermittelt : Exhibitionist entblößt sich vor Frauen an Xantener Südsee

Xanten An der Xantener Südsee hat ein Mann zwei Frauen belästigt und sich in schamverletzender Weise gezeigt. Die Polizei bittet die Bevölkerung um Hinweise auf den Exhibitionisten und veröffentlicht eine Personenbeschreibung.

Die Polizei sucht einen Mann, der sich am Dienstag in schamverletzender Weise zwei Frauen an der Xantener Südsee gezeigt haben soll. Wie die Ermittler berichteten, entblößte sich der Unbekannte gegen 13 Uhr in Höhe des Vossekuhlsweg vor den beiden 19-Jährigen. Anschließend sei er auf einem schwarzen Fahrrad in Richtung Lüttingen geflüchtet, berichtete die Polizei. Sie veröffentlichte eine Personenbeschreibung. Demnach ist der Mann zwischen 40 und 50 Jahre alt und etwa 1,80 Meter groß, hat eine durchtrainierte Figur und sonnengebräunte Haut. Er habe eine blaue Jeans-Badehose getragen und eine grüne Kappe. Die Polizei bittet, sachdienliche Hinweise auf den Unbekannten bitte an die Wache in Xanten zu melden, Tel. 02801 71420.