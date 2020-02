Forum Xanten : Ex-CDU-Mitglieder gründen neue Fraktion

Xanten Wenige Wochen nach ihrem Austritt aus der CDU haben mehrere Xantener Stadtratsmitglieder eine neue Fraktion gegründet. Sie planen auch eine Wählergemeinschaft und wollen damit zur Kommunalwahl antreten.

Die Xantener Stadtverordneten und ehemaligen CDU-Mitglieder Tanko Scholten, Petra Strenk und Daniel Mowagharnia haben eine neue Fraktion gegründet. Außerdem wollen sie zusammen mit Thomas Janßen (ebenfalls ein Ex-CDU-Mitglied) und weiteren Menschen eine Wählergemeinschaft gründen und mit dem Forum Xanten (FoX) bei der Kommunalwahl antreten. Das kündigten sie am Freitag an. Mit dem Gedanken, selbst als Bürgermeisterkandidat anzutreten, spiele aber keiner von ihnen, sagte Scholten.

Eine Fraktion habe deutlich mehr Rechte als ein einzelnes Ratsmitglied und könne zum Beispiel Themen einfacher auf die Tagesordnung einer Ratssitzung bringen, erklärten die Fox-Vertreter. „Von der Bildung einer eigenen Fraktion versprechen wir uns mehr Möglichkeiten der politischen Umsetzung.“ Am Freitag hätten sie die Stadtverwaltung über ihren Schritt informiert. Für Sonntag, 8. März, planten sie für 18 Uhr im Hotel Neumaier eine öffentliche Versammlung, um ihre Wählergemeinschaft zu gründen. Die nötige Anzahl von sieben Gründungsmitgliedern hätten sie beisammen, sagte Scholten. Zu den weiteren drei Gründern machte er keine Angaben, lud aber interessierte Bürger dazu ein, sich ihnen anzuschließen.

Ziele Die Fox-Gründer kündigen an, dass sie für eine bürgernahe Politik, einen sparsamen Umgang mit Steuergeldern, einen nachhaltigen Umgang mit der Umwelt und die Integration von Flüchtlingen eintreten wollen. Das Programm soll aber noch mit den neuen Mitgliedern besprochen werden.

Scholten, Strenk, Mowagharnia und Janßen waren bis vor wenigen Wochen noch Mitglied der CDU und hatten in den vergangenen Jahren im Stadtverband oder im Ortsverein Aufgaben übernommen. Nach einem Streit in der Partei – unter anderem ging es um den Bürgermeisterkandidaten für die Kommunalwahl, die Haushaltspolitik und die Zusammenarbeit von Bürgermeister und Partei – traten sie aus. Ihr Ratsmandat haben Scholten , Strenk und Mowagharnia aber behalten.

Die Vorwürfe aus ihrer ehemaligen Partei wiesen die Fox-Vertreter am Freitag zurück. „Wir sind unabhängig voneinander ausgetreten“, sagte Janßen. Absprachen habe es vorher nicht gegeben. Dass sie trotzdem schon ein Logo, eine Homepage und einen Entwurf für ein Programm haben, liege daran, dass sie wieder Spaß an der Politik hätten. „Wenn man motiviert ist, schafft man unheimlich viel“, sagte Strenk. Sie wollten weiter Politik machen, seien von vielen Menschen dazu ermutigt worden und hätten dieselben Ziele. „Wir wollen gemeinsam etwas erreichen.“ Zu Äußerungen von CDU-Vertretern in den vergangenen Tagen sagten sie nichts. „Wir schauen nach vorn“, sagte Fox-Fraktionschef Scholten. Xantens CDU-Chef Jens Lieven hatte ihnen zum Beispiel vorgeworfen, „verbrannte Erde“ hinterlassen zu haben.