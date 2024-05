Technik-Fachhändler in Xanten Euronics Hoffmann zieht um

Schilder im Schaufenster kündigen es schon an: Euronics Hoffmann zieht innerhalb von Xanten um. Am alten Standort an der Ecke der Straße Im Niederbruch und der Sonsbecker Straße ist das Fachgeschäft deshalb nur noch bis Ende Mai geöffnet. Danach ist es an der Bahnhofstraße 24 zu finden. Die Eröffnung am neuen Standort ist für Montag, 3. Juni, geplant.