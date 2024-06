Technik-Fachhändler in Xanten Euronics Hoffmann erweitert sein Sortiment

Das Fachgeschäft Euronics Hoffmann ist innerhalb von Xanten umgezogen und hat sein Sortiment erweitert. Am neuen Standort an der Bahnhofstraße 24 bietet der Betrieb deshalb auch die sogenannte Weiße Ware an, also Haushaltsgeräte wie Waschmaschinen und Trockner. Geräte der Marken Siemens, Bosch und Constructa sind im Geschäft ausgestellt. Spülmaschinen und Staubsauger kämen vielleicht noch dazu, sagte Inhaber Sven Weinkath.