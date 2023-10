Dorfgemeinschaftshaus in Vynen Et Vynze Hüss öffnet seine Türen

Das Dorfgemeinschaftshaus in Vynen ist am Sonntag eröffnet worden. Am Mittag segnete Pfarrer Heinrich Seegers das Gebäude. Anschließend konnte es bei einem Tag der offenen Tür besichtigt werden. Zahlreiche Menschen kamen, schauten sich um, informierten sich über die künftigen Angebote und nutzten die Möglichkeit für Gespräche.