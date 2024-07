Ausbildung zum Therapiebegleithund in Xanten Ein Dream-Team aus Hund und Mensch

Jeden Montag warten sechs Kinder vom DRK-Kindergarten Seestern in Wardt ganz gespannt auf den Nachmittag. Denn dann dürfen sie wieder eine Übungsstunde mit Border-Collie-Mischlings-Rüde Knut verbringen. Erzieherin Elke Priebe ist mit ihrem zweijährigen Hund gerade mitten drin in der Ausbildung. Knut soll zum Therapiebegleithund ausgebildet werden. Nach erfolgreich bestandener Prüfung kann er dann – natürlich immer in Begleitung von Frauchen – in Kindergärten, Altenheimen und in Hospizen eingesetzt werden und dort sicher für ganz viel Freude sorgen.