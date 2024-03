Debatte in der Politik Xanten erwägt Verbot von Heizstrahlern in der Außengastronomie

Die Politik in Xanten stimmt in der Ratssitzung am Donnerstag, 14. März, über neue Gestaltungsrichtlinien ab. Es handelt sich um Regeln für die sogenannten Sondernutzungen im öffentlichen Raum, also die Außengastronomie und die Warenauslagen von Einzelhandelsgeschäften. Eine Arbeitsgruppe mit Vertretern aus Handel, Gastronomie, Denkmalpflege, Gestaltungsbeirat und Verwaltung hat dafür einen Vorschlag vorgelegt.